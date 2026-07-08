Рособрнадзор назвал самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ

Обществознание стало самым востребованным предметом для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни - на него подали заявления около 33 тыс. выпускников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание, около 33 тысяч", - говорится в сообщении.

На втором месте по популярности - русский язык (около 24 тыс. заявлений), далее следуют информатика (более 23 тыс.), профильная математика (около 19 тыс.) и химия (около 16 тыс.). Всего в 2026 году заявления на пересдачу одного из предметов подали около 149 тыс. выпускников - на 6 тыс. больше, чем в 2025 году.