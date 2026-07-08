В России сократят часы по нескольким предметам у первоклашек

Минпросвещения разрешило школам в сентябре и октябре сокращать количество часов, рекомендованных для изучения ряда предметов в первых классах. Об этом говорится в письме ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, такая возможность предусмотрена для адаптации первоклассников к учебному процессу. Приказом № 729 допускается уменьшение общего числа часов по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд (технология)». При этом для каждого предмета установлена максимально допустимая норма сокращения в процентах. В министерстве подчеркнули, что содержание учебных программ при этом не изменится.

Одновременно Минпросвещения не рекомендует сокращать количество уроков физической культуры, поскольку двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой же даты для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.