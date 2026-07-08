Первый день пересдачи ЕГЭ стартует в России

Первый "президентский" (дополнительный) день пересдачи единого государственного экзамена стартует в России в среду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

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"8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из сдававшихся ими в этом году или в 10-м классе предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. В Рособрнадзоре напомнили, что при пересдаче предыдущий результат по предмету будет аннулирован. Если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат.