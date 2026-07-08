В ГД предложили снизить госпошлину за регистрацию брака до 1 рубля
Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350 рублей. Соответствующий законопроект на отзыв в правительство РФ направил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Сейчас госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей, законопроектом предлагается снизить ее до 1 рубля.
Как отмечается в пояснительной записке, снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.
"Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Государство должно показывать: мы поддерживаем тех, кто делает ответственный шаг, создает семью и связывает свое будущее с Россией", - сказал ТАСС Гусев.