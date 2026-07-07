Стало известно, какую европейскую страну опасно посещать россиянам

Власти Болгарии могут экстрадировать россиян по запросу США, риск этого достаточно высок, рассказала посол России в Софии Элеонора Митрофанова. Об этом пишет РИА Новости.

Глава дипмиссии отметила, что весной российское внешнеполитическое ведомство опубликовало перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США.

Митрофанова уточнила, что в этом перечне оказалась и Болгария, где в марте задержали и в дальнейшем экстрадировали в Соединенные Штаты двух россиян.

«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для гражданами нашей страны остаются актуальными», — пояснила посол.

Ранее сообщалось, что Вашингтон активно разыскивает россиян, попавших в санкционные списки по тем или иным обвинениям. Власти США требуют от союзников и партнеров задерживать граждан РФ, занесенных в «черный список», задерживать их и передавать американской стороне.

В 2022-2026 годах требования Вашингтона, по данным из открытых источников, выполнили Болгария, Польша, Германия, Австрия, Кипр, Словения, Норвегия, Таиланд, Турция, Южная Корея, Италия, Израиль, Колумбия.

Так, в октябре 2022 года власти Италии арестовали Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края. Молодому человеку удалось сбежать из-под домашнего ареста и вылететь в Россию.

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В 2022 году Германия задержала Юрия Орехова по запросу США по делу о предполагаемой схеме обхода санкций, контрабанде технологий и сделках с венесуэльской нефтью.

В 2023 году гражданин России и Германии Артур Петров был задержан на Кипре по запросу США, а затем экстрадирован. В 2024 году Израиль задержал гражданина России и Израиля Ростислава Панева по предварительному запросу США, после чего экстрадировал его.