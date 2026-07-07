Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Арташес Алексанян

Актер Арташес Алексанян, известный по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил близкий друг артиста Арутюн Богарян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мой сердечный друг, эту печальную новость я узнал первым, но я [все еще] с нетерпением жду вашего звонка", - написал Богарян в соцсети, приложив фото Алексаняна.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года. Окончил мастерскую Армена Джигарханяна во ВГИКе. Работал в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна в Ереване, а также в Ереванском артистическом театре им. Мгера Мкртчяна.

Дебютировал в кино в 1988 году в фильме "Когда наступит день". Всего в его фильмографии более 30 работ. Широкую известность в России получил благодаря ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и фильмах "Гарегин Нжде", "Покер по правилам любви", "Ала Бала Ница", "Русский ковчег" и других. Заслуженный артист Армении.