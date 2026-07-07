Русская мошенница Анна Сорокина в откровенном виде поздравила американцев с Днем независимости США, который ежегодно празднуется 4 июля. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Аферистку, называющую себя Анной Делви, запечатлели позирующей у бассейна. Знаменитая преступница предстала перед камерой в черном закрытом купальнике с тонкими бретелями и солнцезащитных очках в белой оправое. При этом в одной руке она держала американский флаг и размахивала им.

«С Днем независимости всех, но особенно моих борцов за свободу», — подписала мошенница ролик, который набрал более 12 тысяч лайков.

Сорокина из Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.