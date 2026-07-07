Крымские поезда "Таврия" до 9 июля будут ходить только до Керчи

Поезда "Таврия" крымского направления до 9 июля будут отправляться и прибывать на станцию Керчь-Южная в Керчи. Об этом сообщает перевозчик "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля включительно. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами", - говорится в сообщении.

Перевозчик сообщает, что для пассажиров опубликовано новое расписание автобусов, которое будет действовать с 8 июля.