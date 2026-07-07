Более 20 россиян застряли в аэропорту Киргизии после аварии на взлетной полосе

Более 20 россиян застряли в аэропорту столицы Киргизии — Бишкека после аварии с самолетом TezJet на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Соотечественники рассказали изданию, что им не предоставили ночлег и еду, а рейс перенесли на 8:00 8 июля. При этом сотрудники компании Avia Traffic перекладывают ответственность за размещение людей на администрацию воздушной гавани, а ее директор — на перевозчика. Россиянам лишь предложили вернуть деньги за билеты.

Во вторник, 7 июля, самолет авиакомпании TezJet, вылетавший из Бишкека в Ош, упал на левое крыло из-за сломавшегося перед взлетом заднего шасси. Все рейсы в аэропорту Манас приостановили.