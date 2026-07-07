Раскрыты подробности о заставившей ребенка на коленях целовать ей ноги москвичке

Заставившая мальчика на коленях целовать ее ноги москвичка оказалась его матерью. Подробности о жительнице столицы раскрыла детский омбудсмен Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

Женщине 34 года. После произошедшего будет созвано заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

«Дальнейшую оценку произошедшему дадут компетентные органы», — обозначила Ярославская.

По словам омбудсмена, семье необходима поддержка профессионалов для укрепления детско-родительских отношений. Она подчеркнула, что никакие методы воспитания не должны унижать человеческое достоинство.

«Специалисты могут помочь матери найти более эффективные и бережные способы воспитания», — заключила Ярославская.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором видно, как женщина с коляской и маленьким ребенком остановила мальчика на велосипеде. Во время нравоучений она заставила ребенка встать на колени и поцеловать ее ступни.