«Никто не переплюнет!»: Макаревич-младший защитил российское кино

Иван Макаревич заявил НСН, что в России огромное количество талантливых режиссеров и актеров, за которыми наблюдает весь мир. Музыкант и актер Иван Макаревич заявил, что несмотря на критику и хейт в адрес русского кино, русскую актерскую школу никто в мире не переплюнет. Таким мнением в беседе со спецкором НСН он поделился на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

«В один момент было очень модно говорить: "Посмотри, что делает Netflix, и что делаем мы". Но если там покопаться, то можно найти огромнейшее количество некачественных проектов. Так что везде много плохого и хорошего кино. Поэтому стереотип, что русское кино всегда плохое — абсолютная ерунда. У нас гигантское количество талантливых режиссеров, актеров, операторов, за которыми следит весь мир. И вообще русскую актерскую школу никто не переплюнет. Я всегда буду восхищаться Гришей Константинопольским, с которым очень активно поработал, Андреем Эшпаем. Мне очень нравится Ваня Плечев, Ваня Твердовский. А вообще у меня всю жизнь мечта поработать с Джимом Джармушем (американский кинорежиссер. — Прим. НСН)», — раскрыл он на мероприятии, проходящем при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

Также Макаревич-младший поделился, какие проекты с ним скоро можно будет увидеть. «В августе-сентябре у меня выйдет проект "Малой" — это комедийный сериал, который я снимал для ТНТ. Также недавно я сыграл небольшую роль в сериале "Пес" с Сергеем Гармашем и Рузилем Минекаевым», — отметил он.

Ранее актер и каскадер Роман Курцын заявил НСН, что сегодня в актёрской среде огромное количество невостребованных актеров, и у молодых артистов очень маленький шанс на успешную карьеру и светлое будущее.