Памятник открыли на могиле Старовойта в Петербурге в годовщину его смерти

Памятник открыли на могиле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в годовщину его смерти.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Утром 7 июля венок к памятнику принесли представители Минтранспорта России.

На могилу пришли родные Старовойте, в том числе мать, отмечает издание.

7 июля 2025 года президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта. В этот же день Старовойт был найден мёртвым с огнестрельным ранением в Одинцово.

Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

В сентябре в Москве открыли дело о наследстве на имя Романа Старовойта.