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В России предложили новый подход к пересдаче ЕГЭ

Алиса Селезнёва

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением засчитывать лучший результат из двух попыток при пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет РИА Новости.

В России предложили новый подход к пересдаче ЕГЭ
© РИА Новости

По мнению Гриба, то, что предыдущий результат участника пересдачи ЕГЭ по одному из предметов аннулируется, – несправедливо.

«Считаю, что необходимо поменять это правило. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх», - пояснил замсекретаря Общественной палаты РФ.

Владислав Гриб уверен, что его предложение поддержат «и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор», так как оно «обоснованно, справедливо и логично».

Он также подчеркнул, что действующий порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает их возможности улучшить свои результаты.

Напомним, что в 2024 году выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. В этом году пересдать экзамен можно 8 и 9 июля.