В России предложили новый подход к пересдаче ЕГЭ

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением засчитывать лучший результат из двух попыток при пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Гриба, то, что предыдущий результат участника пересдачи ЕГЭ по одному из предметов аннулируется, – несправедливо.

«Считаю, что необходимо поменять это правило. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх», - пояснил замсекретаря Общественной палаты РФ.

Владислав Гриб уверен, что его предложение поддержат «и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор», так как оно «обоснованно, справедливо и логично».

Он также подчеркнул, что действующий порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает их возможности улучшить свои результаты.

Напомним, что в 2024 году выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. В этом году пересдать экзамен можно 8 и 9 июля.