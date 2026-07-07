Николай Шишков упал на церемонии прощания с Екатериной Жемчужной

Сегодня в театре «Ромэн», в котором Екатерина Жемчужная прослужила более 60 лет, состоялась церемония прощания с актрисой. Проститься с артисткой приехали её родные, близкие друзья и коллеги. В их числе оказался и народный артист России Николай Шишков. Как пишет Voice, мужчине стало плохо — он упал, поднимаясь на сцену.

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Уточняется, что Шишкову помогли встать. Он немного посидел на у гроба Жемчужной, а потом отправился за кулисы.

Напомним, о смерти Екатерины Жемчужной стало известно в минувшие выходные. Актрисе было 82 года. Причиной её кончины стал оторвавшийся тромб.

На счету актрисы множество ролей в театре и в кино. Окончив ГИТИС, она начала работать в театре «Ромэн». Её дебютом в кино стал «Вечный зов». Также актриса появлялась в таких известных фильмах и сериалах, как «Табор уходить в небо», «Кармелита. Цыганская страсть», «Цыганское счастье» и других.