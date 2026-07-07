Актрису Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Екатерину Жемчужную во вторник, 7 июля, похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве.

© Вечерняя Москва

Прощание с актрисой прошло в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» — там Жемчужная выступала более 60 лет. Траурную церемонию посетили родные, коллеги и поклонники.

В фойе театра также был установлен портрет артистки с букетом гвоздик. Венки прислали Минкультуры России, ГИТИС и другие учреждения, передает «Москва 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин, режиссер Никита Михалков и ректор ГИТИСа Григорий Заславский отправили на церемонию прощания телеграммы. Гроб с телом актрисы выносили из театра под громкие аплодисменты.

О смерти Жемчужной стало известно 4 июля. Она родилась в 1944 году в городе Щекино. В Москве артистка поступила в студию театра «Ромэн». Последний раз она выходила на сцену полтора месяца назад.

Худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко утверждает, что Жемчужная последний месяц жизни отказывалась приезжать на спектакли, так как мучилась из-за смерти мужа.