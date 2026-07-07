Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

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Актер Арташес Алексанян, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», скончался в возрасте 64 лет. Как выяснил Aif.ru, артист умер в больнице после продолжительной болезни.

По данным издания, Алексанян был госпитализирован за три дня до смерти. В ночь на 6 июля его сердце остановилось. До своего 65-летнего юбилея актер не дожил 11 дней.

Арташес Алексанян родился 17 июля 1961 года в Ереване. В разные годы он служил в Национальном академическом театре имени Габриела Сундукяна и Ереванском артистическом театре имени Мгера Мкртчяна.

В кино артист дебютировал в 1988 году. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и другие российские проекты.