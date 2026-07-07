Появилось фото памятника на могиле покончившего с собой экс-министра Старовойта

На могиле покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта установили памятник. Фото монумента появились в Telegram-канале издания «Фонтанки».

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На выложенных изданием кадрах видно, что памятник представляет собой комплекс из серых ступеней, ведущих к возвышению в окружении брусчатки — на платформе установлена плита с эпитафией, ваза для цветов, скамейка, лампада, фотография покойного и архитектурное сооружение из камня в виде приоткрытой двери. Креста на могиле Старовойта нет.

По информации «Фонтанки», к едва открытому памятнику уже возложили несколько венков.

Бывший курский губернатор и министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой ровно год назад, 7 июля 2025 года в подмосковном Одинцово. Его тело нашли в парке сотрудники его охраны. Перед этим президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста министра транспорта. Позже преемник Старовойта на посту главы Курской области Алексей Смирнов дал против него показания о коррупции.