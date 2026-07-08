После новой атаки на Крым обесточены четыре города и сельские районы

После ночной атаки на Крым в республике обесточены города и сельские районы на севере и востоке полуострова.

© Российская Газета

Об этом сообщает компания-поставщик "Крымэнерго".

"В ночь на 8 июля 2026 года вражеской атаке подверглись объекты энергетики Восточного Крыма. Сложная обстановка с электроснабжением и в Северо-Западном энергорайоне", - говорится в сообщении.

На утро обесточены города Керчь, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы.

В других районах Крыма электроэнергия подается частично, в зависимости от возможностей энергосети. Также под Феодосией несколько населенных пунктов остались без света и воды из-за аварии. По данным главы администрации города Владимира Кима, обесточены массив Степной (Очистные), село Степное, пгт Приморский, село Береговое, Ближние Камыши.

Восстановительные работы будут примерно до 17:00. Ремонтные работы также идут в поселке Приморский.

В городах Крыма открыты ситуационные центры, где в условиях ЧС можно зарядить мобильные гаджеты, сохранить лекарства в холодильнике, узнать новости, воспользоваться услугами стационарной связи. В центрах есть питьевая вода и аптечки, жителям помогают волонтеры.

Энергетики работают на аварийных участках в круглосуточном режиме.