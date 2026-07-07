В Роскачестве напомнили, почему нельзя покупать разрезанные арбузы

Разрезанный арбуз покупать опасно, потому что он может быть заражен патогенными микроорганизмами, попавшими в него с ножа продавца или с пылью. Об этом предупредили в Роскачестве.

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"Настоящая причина подавляющего большинства летних кишечных инфекций - не химикаты, а банальная плохая гигиена. Перед тем как резать плод, его необходимо тщательно вымыть под горячей водой с мылом, чтобы смыть с корки уличную пыль и бактерии. По этой же причине категорически запрещено покупать разрезанные арбузы или просить продавца вырезать кусочек "на пробу", - рассказали в ведомстве, сообщение которого приводит ТАСС.

Вместе с тем в Роскачестве отметили, что истории о "накачивании" арбузов химией через шприц являются мифом. Ведь из-за прокола кожуры плод начнет гнить, что бахчеводам и продавцам абсолютно невыгодно.

Нитраты, которыми тоже часто пугают - это обычные минеральные удобрения, и при соблюдении агротехнологии они не страшны. Если остаточные нитраты и есть, то, как правило, они скапливаются в белой части корки арбуза.

Покупать плоды лучше в официальных магазинах, на организованных рынках или в точках продаж у бахчевых полей. Приобретать арбузы на обочинах трасс опасно, так как в подобных местах обычно отсутствует какой-либо санитарный контроль, заключили в ведомстве.