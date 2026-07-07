Российских первоклассников освободили от домашнего задания

В школах с начала нового учебного года для первоклассников будут отменены домашние задания.

Это следует из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Обращаем внимание, что приказ Минпросвещения РФ от 8 октября 2025 года №729... устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий", - цитирует агентство документ.

В нем отмечается также, что позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена.

ТАСС пишет, что, в соответствии с "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", разработанными Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, в первых классах домашнее задание допускалось, но вводиться оно должно было постепенно. При этом на выполнение первоклассниками домашней работы не должно было уходить более одного часа.

Ранее сообщалось, что в июле будет утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт для учеников 10-11 классов. Действовать он начнет с 1 сентября 2027 года.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, была поставлена задача сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Так школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы, отметил он.