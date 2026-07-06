Удар по автобусу с детьми под Белгородом: Лантратова передала факты в ООН

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в своем Telegram-канале, что направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области.

В понедельник, 6 июля, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус.

Лантратова уточнила, что у годовалой девочки зафиксированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки; 10‑летний мальчик получил минно‑взрывную травму и акустическую травму; 16-летний юноша получил осколочное ранение голени.

Омбудсмен отметила, что аппарат УПЧ фиксирует каждое преступление против мирных жителей. В частности, на фоне этого инцидента сотрудники ведомства отправили очередные обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье.

Уполномоченный пояснила, что вместе с коллегой из Белгородской области Жанной Киреевой собирает факты ударов по мирным людям и направляет подкрепленные этими фактами доклады в ООН. Она подчеркнула, что будет отправлять послания до тех пор, «пока будут происходить подобные вещи».