«Почта России» рассказала о работе  со спецслужбами при проверке отправлений

«Почта России» обеспечивает безопасность отправлений путем бесконтактного досмотра в логистических центрах с привлечением спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

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В логистических центрах оборудованы посты контроля с рентгенотелевизионными установками, которые позволяют выявлять и не допускать пересылку запрещенных предметов.

По направлению безопасности компания на постоянной основе взаимодействует с МВД и ФСБ, заверили в «Почте России».

В понедельник, 6 июля, стало известно, что ФСБ предотвратила рассылку бомб военным под видом парфюма через «Почту России», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».