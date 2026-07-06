Запашный прокомментировал историю о слоне, убивавшем членов одной семьи 14 лет

Цирковой артист Аскольд Запашный выразил сомнение в том, что поведение слона из Непала, который на протяжении 14 лет нападал на членов одной семьи, можно считать актом осознанной мести. Он отметил, что подобные публикации в СМИ часто основываются на объединении разрозненных инцидентов в единую драматическую историю, что создает ложное представление о способности животных планировать действия на долгий срок.

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Запашный подчеркнул, что интеллект слонов не предполагает наличия сложных человеческих эмоций, таких как долгосрочная жажда мести или глубокая обида. При этом артист допустил, что животное может проявлять выраженную агрессию по отношению к конкретному человеку в течение длительного времени.

— По поводу слонов — да, у них отличная память. Но истории из разряда «14 лет кто-то кого-то преследует» — это, конечно, глупости, — передает слова Запашного Life.ru.

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