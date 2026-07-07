В Крыму запустили аварийный роуминг

Аварийный роуминг, позволяющий оставаться на связи при сбоях в работе основной сети, начал действовать в Крыму и Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службах мобильных операторов.

Механизм позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети, если в конкретной локации возникают временные ограничения в работе основной сети оператора.

Операторы рекомендовали абонентам заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». При этом номер, тарифный план, подключённые услуги и стоимость звонков, смс и мобильного интернета остаются без изменений.

6 июля в Крыму были зафиксированы перебои с электричеством.

Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.