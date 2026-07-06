Атака на Омский НПЗ: как это было, какие последствия

Атаку беспилотников на Омск, находящийся более чем в 2500 километрах от Украины, можно считать событием дня.

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Зарубежные издания и телеграм-каналы сразу сообщили, по какому объект в этом городе наносился удар. Но российские официальные источники были осторожнее.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 6 июля ВСУ предприняли «массированную атаку» на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России. Всего было запущено 625 ударных БПЛА, из них 613 сбили российские средства ПВО.

Воздушному нападению подверглись объекты топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Крыму и Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Ярославской областях.

Как видим, Омская область в этом списке даже не упомянута. Однако постепенно информация стала просачиваться.

Губернатор региона Виталий Хоценко в своих аккаунтах в соцсетях признал: «Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий».

Спрашивается, что такое северный промышленный узел? Большая промзона на окраине, где находятся несколько крупных заводов и предприятий. В их числе Омский завод транспортного машиностроения, Омский завод гражданской авиации, другие предприятия машиностроительного и металлообрабатывающего профиля.

Следом другое местное СМИ аккуратно высказалось в том духе, что жители города, мол, сообщают о звуках сирен в районе Омского нефтеперерабатывающего завода.

Дальше – больше. «Совсекретно» прямо указало: «В Омске впервые атакован один из крупнейших в России НПЗ».

Очередное омское издание подтвердило, что действительно атакован именно НПЗ. И заодно уточнило, что этот завод – не один из, а крупнейший в стране.

Власти региона сейчас информируют население, что принимаются меры по ликвидации последствий налета. Попутно чиновники просят омичей сохранять спокойствие и тут же предупреждают об ответственности за съемки фото и видео соответствующего характера.

Однако откуда-то снимки атаки НПЗ все же просочились в заграничные телеграм-каналы и СМИ. То есть к запретам прислушиваются не все местные жители. И судя по соцсетям, начиная с группы «ЧП Омск» («ВКонтакте»), спокойствием в городе в таких условиях и не пахнет.

Все-таки Омск, как ни крути, это уже Сибирь. Ранее мы удивлялись, как украинские БПЛА смогли долететь до регионов Урала. Рекордной стала атака по объектам в Тюмени. Это 2000 км от Украины.

Но теперь-то речь идет про 2500 км и более. Судя по всему, возможности дальнобойных дронов ВСУ опять увеличились.

Конечно, важно сказать и об объекте очередной атаки. Профильное издание «Нефть и капитал» подтверждает: Омский НПЗ основан в 1955 г. и на сегодня это самый мощный нефтеперерабатывающий завод в стране.

Ежегодно через него проходит 20,5-22 млн тонн «черного золота». Завод принадлежит АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Будем надеяться, повреждения Омского НПЗ не носят фатального характера. Однако сам факт налета на такой объект за 2500 км от Украины – повод бить в набат.

Хорошо, что большинство БПЛА силы ПВО сбивают. Однако в случаях с НПЗ или оборонным заводом даже один прорвавшийся дрон может нанести урон. О размере нанесенного ущерба власти региона пока молчат.

В Омске и до этой атаки проблем хватало. На странице в соцсети «ВКонтакте» губернатора Хоценко прямо под поздравлением населению с Днем России его земляки высказывают руководителю претензии по поводу качества управления регионом.

Ирина Нейман напоминает: «Лучше решите вопрос с водой в Исилькульском районе. Какой может быть праздник, когда у людей уже 7 дней нет никакой воды?»

Елена Миллер задает другой вопрос: «Ограничение по 40 л и только в бак, чтоб не было спекуляции. Живу в частном секторе, должна косить траву вокруг дома. Подскажите, как без канистры я должна купить бензин для триммера? Или у нас теперь будет спекуляция бензином для тех, у кого есть триммер, бензопила, мотоблок, но нет машины?».

Власти принимали меры. В регионе только что сняли запрет на заправку топлива в канистры и другие переносные емкости. Объявили, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась.

То было утром. Но прошло несколько часов, и случилась атака на НПЗ. Как налет отразится на ситуации с топливом в регионе, предсказать невозможно.

Помимо Омска, похоже, была попытка атаки еще по Ярославскому НПЗ. В российских СМИ сообщается: «Серия ударов пришлась на Ярославскую область, где под угрозой оказались объекты топливно-энергетического комплекса.

Силы ПВО и РЭБ сбили более 70 БПЛА на подлёте к областному центру. Однако очевидцы сообщали о задымлении в районе промзоны — по открытым данным, дым поднимался в районе площадки ПАО «Славнефть-ЯНОС». Это и есть Ярославский НПЗ.

Топливный кризис в России уже очевиден для всех. В десятках регионов страны введены ограничения, начиная с юга России и заканчивая Сибирью и Дальним Востоком. Крым – вообще отдельная тема, равно и новые территории.

Что делать в ситуации, когда ВСУ выбили значительную часть мощностей НПЗ? Ответа нет. Высокие должностные лица успокаивают.

Но аргументы в духе «рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить ситуацию», увы, слабые.

Особенно на фоне решения правительства, разрешившего выпускать в обращение бензин стандарта «Евро-3» со сниженными требованиями к содержанию серы. Водители России уже бьют тревогу. Переход на «Евро-3» может привести к поломкам транспорта и к росту стоимости ремонта в автосервисах.

Автор говорил с несколькими опытными водителями. Они видят выход в том, чтобы пересесть на гибриды или электромобили. Но проблема состоит в неразвитости зарядной инфраструктуры в России для такого вида транспорта за исключением разве что столиц.

Пересаживаемся на велосипеды? Или ждем роста спроса на лошадей и телеги? Сено для лошадей в России пока есть.