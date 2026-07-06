Умер академик РАН Владимир Окрепилов

В возрасте 82 лет скончался академик РАН Владимир Окрепилов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РГПУ им. А. И. Герцена.

«Ушел из жизни выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. Он долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза», — сказали там.

Окрепилов разработал научное направление «Экономика качества», а также стал соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

В учреждении отметили, что ученый всегда находил время и силы для поддержки молодых исследователей, для участия в жизни университетского сообщества, для просветительской миссии, которую считал своим долгом.

Окрепилов стал автором и соавтором и соавтором более 760 научных работ, из них 40 монографий, а также девяти учебников. Был награжден Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. Был заслуженным деятелем науки и техники РФ, почетным метрологом, почетным гражданином Санкт-Петербурга.

В РГПУ им. А. И. Герцена подчеркнули, что уход Окрепилова — это невосполнимая утрата.