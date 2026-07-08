Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.

Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.

Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.

Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.

Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.

Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.