Синоптик Тишковец сообщили о надвигающихся на Москву аномальных ливнях
Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.
Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
«Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.
Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.
Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.
Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.
Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.