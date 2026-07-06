Раскрыто имя нового владельца телефонного номера пропавшего Сергея Усольцева

Телефонный номер пропавшего в красноярской тайге бизнесмена Сергея Усольцева действительно функционирует, но принадлежит другому человеку. В этом убедился корреспондент "РГ", попытавшись позвонить и сделать перевод по этому номеру.

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Ранее знакомый Сергея Усольцева, уральский медик Валентин Д., заявил, будто пропавший бизнесмен на самом деле жив и читает его смс.

При звонке корреспондента "РГ" на номер Сергея Усольцева в ответ слышно сообщение сети: "Абонент не отвечает или временно недоступен". В то же время номер, как и утверждал знакомый бизнесмена, работает и привязан к банковским приложениям.

Однако при попытке сделать денежный перевод приложения показывают, что номер принадлежит не Сергею Усольцеву, а некому Шерзоду Э. Скорее всего, мужчина смог приобрести SIM-карту с этим номером, поскольку он длительное время был неактивен.

Связаться с Шерзодом "РГ" пока не удалось.

Напомним, поиски Сергея Усольцева и его семьи продолжаются в тайге с прошлого года. Периодически выдвигаются различные версии случившегося с Усольцевыми - от реалистичных до фантастических. При этом ни одна из поисковых экспедиций не смогла найти следов пропавших.