Стало известно, в какой вуз подала документы первая 500-балльница по ЕГЭ

Выпускница Екатерина Малкова, первая за всю историю ЕГЭ набравшая 500 баллов, подала документы в МФТИ.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

«Малкова <...> официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», — рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что у девушки есть время определиться с направлениями до 25 июля.

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».