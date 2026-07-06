В ДНР наладили своевременное обновление учебников в школах

Обновление школьных учебников в ДНР идет одновременно со всей страной, дефицита книг нет. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

"Поскольку федеральный перечень учебников регулярно обновляется, мы также обновляем учебники в школах. В этом году изменения коснутся русского языка и частично географии - это связано с грядущей волной обновлений федерального перечня. Чтобы успевать за этими изменениями, мы ежегодно проводим соответствующие поставки", - сказал Трофимов.

Он добавил, что 31 августа часть учебников исключат из перечная, а новые включат. Поэтому работа по обновлению книг проводится заранее. Например, в этом году школы региона впервые получат единый государственный учебник обществознания, ранее поступили единые госучебники истории.