Нестыковки в предсказаниях Ванги: где она ошиблась

Имя болгарской ясновидящей давно превратилось в нарицательное. Каждый год в интернете появляются ее «пророчества» на следующий год, и любое крупное событие тут же сверяют с ее наследием. Но насколько ее предсказания правдивы? Подробнее — в материале «‎Рамблер».

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Кем была Ванга?

Вангелия Пандева Гущерова родилась в 1911 году в Струмице, тогда входившей в состав Османской империи. В детстве она попала в пыльный смерч и потеряла зрение. По собственным рассказам, именно после этого у нее появился дар предвидения. Образование у нее было минимальным, жила она скромно, принимала посетителей в небольшом доме. В 1996 году она скончалась в болгарском Петриче.

С 1967 года прием у Ванги был под официальным контролем болгарских властей. Ее дом был оснащен прослушивающей аппаратурой, а сотрудники органов госбезопасности заранее собирали сведения о приходивших к ней людях, сообщает «Аргументы и факты». Надолго задерживаться у провидицы посетителям было нельзя, поэтому Ванга говорила кратко и расплывчато, а интерпретировать услышанное гость должен был сам.

Что предсказала Ванга о Третьей мировой войне?

Пророчество о Третьей мировой существует в нескольких версиях, но ни одна из них не подкреплена записями, сделанными при жизни Ванги. Однако в марте 2026 года невестка Ванги Здравка Янева рассказала о пророчестве журналистам НТВ в программе «Новые русские сенсации»:

«Будет третья война. Она будет долгая и длительная. Она будет другая. Погибнут многие люди».

Были и другие, более образные, описания: «Все сотрясется, и горе будет людям. Многое рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке». Это предсказание различные СМИ, включая StarHit, приписывают к конфликту на Ближнем Востоке.

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Другая версия предполагала применение климатического оружия вместо традиционного. Согласно предсказанию Ванги, Европа якобы должна была быть уничтожена без разрушения инфраструктуры.

Конкретные сроки в разных пересказах кардинально расходятся. По одной, война должна была начаться между 2010 и 2014 годами, когда будут убиты четыре главы государств. По другой, ключевым должен стать 2028 год.

Какие популярные предсказания ванги не сбылись?

Барак Обама, по версии ванги, должен был стать последним президентом США. Но после него пришли к власти Дональд Трамп и Джо Байден.

В 2016 году Европа якобы должна была опустеть и превратиться в пустыню. А в 2023 году ожидалось вторжение инопланетян и война с человечеством.

Отдельная история с Джорджем Бушем-старшим. Пророчество отводило ему гибель в авиакатастрофе. Однако он умер в ноябре 2018 года в возрасте 94 лет от болезни.

Что говорят эксперты?

Ученые объясняют феномен Ванги несколькими хорошо изученными когнитивными механизмами, подчеркивает РИА Новости.

Первый — апофения : человеческий мозг эволюционно заточен на поиск паттернов и видит их даже там, где их нет.

: человеческий мозг эволюционно заточен на поиск паттернов и видит их даже там, где их нет. Второй — предвзятость подтверждения: люди запоминают совпадения и забывают промахи, что создает иллюзию высокой точности.

люди запоминают совпадения и забывают промахи, что создает иллюзию высокой точности. Третий — эффект Барнума: расплывчатые слова, например «потерю» или «опасность», каждый человек автоматически примеряет к собственной жизни и находит попадание.

Свою роль сыграл и закон больших чисел. Ванга принимала тысячи людей в год, и при таком потоке случайные совпадения неизбежны. При этом большинство якобы сбывшихся пророчеств никак не подтверждены документально.

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