Как в театре "Ромэн" простились с актрисой Екатериной Жемчужной

Прощались с актрисой Екатериной Жемчужной в ее родном театре, в котором она служила 62 года. "Ромэн" - это единственный в мире профессиональный цыганский театр.

Проститься с Жемчужной пришли дочь Ольга (Ляля) Жемчужная, тоже актриса, коллеги Ольга Янковская, Ирэна Морозова, Нина Муштакова, родные. Соболезнования от лица Союза кинематографистов направил глава организации, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Венки прислали Министерство культуры, ГИТИС.

"Это очень интересная, творческая семья, - рассказал художественный руководитель театра Николай Сергиенко на прощании. - Тесть Екатерины Николай Жемчужный был руководителем очень популярного цыганского ансамбля. И она сама с мужем работала в этом ансамбле. Она по-настоящему талантливый человек. Мы много лет дружили. У нее никогда не было звездной болезни, она никогда не задирала нос - очень редкое качество в нашем актерском кругу".

Супруг Екатерины Жемчужной - Георгий Жемчужный тоже актер, режиссер и педагог, служивший в "Ромэне". Он ушел из жизни пять лет назад. Екатерина очень тяжело переживала его уход.

Актриса родилась в Туле 28 марта 1944 года в семье оседлых цыган. Екатерина Жемчужная всегда гордилась своим происхождением.

"Я считаю, что наши, русские цыгане - самые замечательные. Они имеют менталитет, тесно переплетенный с русской культурой", - говорила она.

После окончания школы Жемчужная поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, однако через несколько месяцев забрала документы и перешла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана. В музыкальных постановках театра она играла главные роли. Параллельно училась в студии при театре и заочно в ГИТИСе.

Больших главных ролей в кино у Жемчужной не было, зато были яркие эпизоды. Екатерина Жемчужная дебютировала в мини-сериале "Вечный зов" по книге Анатолия Иванова. Многие запомнили Жемчужную по роли цыганки Кармы из фильма "Карнавал" Татьяны Лиозновой. Как главная героиня фильма в исполнении Ирины Муравьевой ждала случайной встречи с Кармой в большой Москве, так и зрители ждали появления на экране этой яркой актрисы. Роль гордой цыганки, которая будто бы скрывает какую-то тайну, небольшая, но запоминающаяся. Говорили, что после выхода фильма прохожие на улице узнавали Екатерину и подходили к ней с просьбами погадать.

В последние годы Екатерина Жемчужная активно снималась в сериалах, играла обаятельных цыганок в лентах "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза", "Кармелит. Цыганская страсть" и других.

Похоронят Жемчужную на Аллее звезд на Ваганьковском кладбище.