Суд решил судьбу выпускника, которому аннулировали результат ЕГЭ в Дагестане

В Дагестане суд встал на сторону школьника, которому аннулировали результат ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает «КП».

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Несовершеннолетний сдавал экзамен в 2025 году. Во время тестирования организатор попросила показать руки и рабочие материалы, однако ничего запрещенного не нашла. Позже по просьбе члена комиссии ученик встал с места и отошел в сторону.

После осмотра аудитории представитель комиссии обнаружила кусок бумаги. Школьник заявил, что листок не его и продолжил сдавать экзамен. Уже после ЕГЭ ему сообщили об удалении из-за того, что он якобы имел при себе «справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации». Результат аннулировали без права пересдачи в 2025 году.

Мать ученика обратилась в суд и потребовала признать незаконными акт об удалении с экзамена и аннулирование результата. Суд изучил запись из аудитории и решил, что из нее не следует, что бумага выпала именно у этого школьника, как и то, что он пользовался шпаргалкой.

В результате требования женщины удовлетворили полностью. Минобрнауки Дагестана пыталось оспорить решение, однако в июне 2026 года апелляционная инстанция оставила жалобу ведомства без удовлетворения.