Иерей Лукьянов предложил разделить обучение мальчиков и девочек

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, а также институт помолвки.

По его словам, это поможет увеличить количество студенческих семей в стране, передает РИА «Новости».

«Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах», – заявил священнослужитель на пресс-конференции.

Лукьянов отметил, что такая мера позволит школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. Он привел в пример Удмуртию, где подобный подход уже дал положительные результаты. После школы молодые люди, по его мнению, смогут создавать семьи с новыми силами.

Кроме того, иерей подчеркнул важность института помолвки, который предполагает серьезный подход к браку, а не сожительство. Пресс-конференция прошла в преддверии Всероссийского парада семьи, который состоится 8 июля в День семьи, любви и верности более чем в 200 городах России.

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