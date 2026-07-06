Подсчет слов в произведении Льва Толстого «Война и мир» доказал абсолютную несостоятельность заявлений о преобладании иностранной речи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Дипломатическое ведомство отреагировало на резонансное высказывание бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, передает РИА «Новости». Ранее искусствовед заявила, что великая эпопея якобы наполовину состоит из французских слов и имеет лишь косвенное отношение к отечественному наследию.

«В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских - 15 040», – написала Мария Захарова.

По ее словам, доля иностранной речи составляет всего около 3,31%.

Представитель министерства подчеркнула, что даже с точки зрения простой арифметики книгу нельзя вычеркивать из русского наследия. Она добавила, что использование иностранного языка было необходимо автору для погружения читателя в историческую атмосферу. Это отражало тотальную франкофонию дворянства того времени в ущерб родным традициям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, искусствовед Елизавета Лихачева обсудила взаимодействие музеев с аудиторией на международном симпозиуме.

Новая масштабная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» выйдет в прокат в 2027 году.

В мае Мария Захарова заявила о готовности украинских властей судить писателя Михаила Булгакова.