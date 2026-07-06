Захарова опровергла миф об объеме французского текста в романе «Война и мир»
Подсчет слов в произведении Льва Толстого «Война и мир» доказал абсолютную несостоятельность заявлений о преобладании иностранной речи, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломатическое ведомство отреагировало на резонансное высказывание бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой, передает РИА «Новости». Ранее искусствовед заявила, что великая эпопея якобы наполовину состоит из французских слов и имеет лишь косвенное отношение к отечественному наследию.
«В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные подсчитали, что всего в тексте имеется 478 458 слов, французских - 15 040», – написала Мария Захарова.
По ее словам, доля иностранной речи составляет всего около 3,31%.
Представитель министерства подчеркнула, что даже с точки зрения простой арифметики книгу нельзя вычеркивать из русского наследия. Она добавила, что использование иностранного языка было необходимо автору для погружения читателя в историческую атмосферу. Это отражало тотальную франкофонию дворянства того времени в ущерб родным традициям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, искусствовед Елизавета Лихачева обсудила взаимодействие музеев с аудиторией на международном симпозиуме.
Новая масштабная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» выйдет в прокат в 2027 году.
В мае Мария Захарова заявила о готовности украинских властей судить писателя Михаила Булгакова.