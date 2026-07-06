2 июля в Москве состоялась XXVI Церемония награждения лауреатов Национальной Премии «Медиа-Менеджер России»

В этот вечер 48 легендарных «Чаек», символов профессионального признания и высших достижений в медиаиндустрии, взлетели на сцену, чтобы найти своих обладателей.

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Среди гостей церемонии: руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, digital-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, члены Жюри и Попечительского совета, лауреаты прошлых лет, номинанты и партнеры Премии.

Торжественная церемония прошла в ресторане «Белладжио», где гостей ждали приветственный фуршет, музыкальная программа, награждение Лауреатов Премии, фото- и видеосъемка, а также теплое неформальное общение, которое уже стало доброй традицией Премии. Вечер объединил профессионалов медиарынка, дав возможность не только поздравить лауреатов, но и обсудить новые идеи, проекты и перспективы развития отрасли.

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» на протяжении более четверти века объединяет руководителей, которые определяют развитие отечественной медиаиндустрии. За годы своего существования она стала одной из самых авторитетных профессиональных наград страны, отмечающей не только личные достижения руководителей, но и успешные управленческие практики, инновационные проекты и вклад в развитие медиарынка.

XXVI Церемония награждения вновь подтвердила высокий статус Премии как площадки для профессионального диалога, обмена опытом и признания лучших представителей отрасли.

Председатель Оргкомитета Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» Джемир Дегтяренко отметил:

«Поздравляю всех лауреатов! Желаю вам новых достижений, ярких проектов, смелых решений и дальнейших успехов на благо российской медиаиндустрии Искренне благодарю членов Жюри и Попечительского совета за ответственную, объективную и принципиальную работу. Именно благодаря их профессионализму были определены лауреаты XXVI Премии. Особые слова благодарности — нашим партнерам, которые на протяжении многих лет поддерживают Премию и помогают ей сохранять высокий статус одного из главных профессиональных событий медиаотрасли. Благодарю всю команду Оргкомитета, которая на протяжении многих месяцев готовила эту церемонию, вкладывая в нее силы, опыт и душу».

«Премия «Медиа-Менеджер России» — это высочайшая оценка главных управленческих сил медиаиндустрии. В этом году в числе лауреатов — десять представителей «Газпром-Медиа Холдинга». И каждый из них — не просто профессионал высокого уровня, а человек, решения которого влияют на то, как развиваются российские медиа сегодня и какие стандарты задают завтра. На протяжении всей истории Холдинга мы собирали сильнейших, и эти награды— подтверждение этого факта. Спасибо нашей команде — без вас этого бы не случилось», — подчеркнул генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Высшей награды Премии Гран-при удостоен Виктор Шкулёв, президент Shkulev Holding.

Еще 47 статуэток «Чайка» были вручены лучшим руководителям и экспертам медиаотрасли, чьи профессиональные достижения, управленческие решения, инновационные проекты и вклад в развитие индустрии получили высокую оценку экспертного сообщества.

Ольге Лазаренко, «АиФ на Кубани»; Евгению Сидорову, «Афиша»; Валерии Новиковой, «Телекомпания Суббота»; Захару Бабину, телеканал МУЗ-ТВ; Каролине Соколовой, Х5 Медиа; Наталье Дмитриевой, СберСеллер; Дмитрию Орченко, СберМаркетинг; Светлане Ермолаевой, New Age Media Experts; Сергею Абрамову, Easy Commerce; Сергею Орехову, INTENTION; Сергею Моисееву, «МарКом»; Андрею Левину, «Норм Продакшн»; Александре Новиковой, «ТВ Хит Продакшн»; Роману Бедретдинову, Sostav.ru.; Григорию Туманову, «Правила жизни»; Ирине Новиковой, РАПСИ; Татьяне Матвеевой, «Институт развития интернета»; Татьяне Цываревой, «ЦТВ»; Александре Воронченко, «Москва Медиа»; Анне Цыпцыной, «ЭВЕРЕСТ»; Алексею Крупенину, ГПМ Реклама; Ирине Цеплинской, RWB; Антону Комарову, ГК Russ; Сергею Кострову, Okko; Юлии Цибизовой, Magnetto.pro; Анне Тупикиной, СберМаркетинг; Максиму Русакову, «Телекомпания ПЯТНИЦА»; Александру Кострикову, «Редакция газеты «Вечерняя Москва»; Андрею Шимарскому, «Редакция «Российской газеты»; Владимиру Пичугину, ГПМ Радио; Людмиле Трусовой, «ГПМ РТВ»; Андрею Ивашкевичу, Okko; Екатерине Сиворатченко, ГПМ Реклама; Александру Кормухину, «Газпром-Медиа Холдинг»; Никите Мартынову, VOICE; Полине Тризоновой, «Газпром-Медиа Холдинг»; Александру Леонову, Т-Банк; Ксении Бродуленко, Департамент градостроительной политики города Москвы; Артему Фатхуллину, Сбербанк; Антону Коньшину, «ТПО Ред Медиа»; Шаваршу Алврцяну, «Газпром-Медиа Холдинг»; Команде РУДН; Ольге Кудишиной, Президентский фонд культурных инициатив; Анастасии Власовой, «Центр ДМ»; Вячеславу Лащевскому, АГТ; Наталье Осиповой, РАМУ; Анне Грушиной, «Московский журнал. История государства Российского».

Подробный список лауреатов, фотографии с Церемонии награждения и самые яркие моменты Премии доступны на официальном сайте и в Telegram-канале.

Поздравляем лауреатов XXVI Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» с заслуженной победой! Желаем новых профессиональных побед, вдохновения, успешной реализации самых амбициозных проектов, талантливых единомышленников и уверенного движения вперед. Пусть эта награда станет еще одной важной ступенью на пути к новым достижениям и большим свершениям.

Rambler&Co – стратегический медиапартнер, «Лента.ру», «Газета.Ru» – информационные партнеры премии.