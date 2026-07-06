В России предложили дату для нового выходного

Организаторы Всероссийского парада семей предложили сделать День семьи, любви и верности официальным нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Общественники подписали обращение к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня».

День семьи, любви и верности празднуют в России 8 июля. В этот день более чем в 200 городах страны запланировано проведение семейного парада. Дата привязана к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которых в русской традиции считают покровителями брака.

По словам главы оргкомитета Андрея Кормухина, идею сделать дату выходным днем поддержало большинство респондентов опроса, который в течение года проводился в соцсетях. Организаторы считают, что новый праздничный выходной подчеркнет важность семейных ценностей.

Инициативу поддержали и в Госдуме. Вице-спикер Анна Кузнецова пообещала направить запрос в правительство. По ее мнению, у регионов должны быть полномочия самостоятельно вводить выходной 8 июля.