Рособрнадзор объявил предостережения восьми вузам и научным организациям

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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований восьми образовательным и научным организациям. Соответствующая информация в понедельник, 6 июля, опубликована в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

— Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — говорится в сообщении ведомства.

Предостережения получили Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Российская международная академия туризма, Московский институт предпринимательства и права, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Московский городской педагогический университет.

В список также вошли Дагестанский государственный технический университет и Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области, говорится в публикации Рособрнадзора в МАКС.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам за нарушения. В их число вошли Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права и другие образовательные учреждения.