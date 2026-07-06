Гоблин обратился к бесконечно ноющим россиянам

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые ноют. Свой призыв к соотечественникам он озвучил в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, вы, наверно, не знаете, но жизнь у вас одна. Одна, и другой не будет. В ней нет черновика. (...) Что вы ноете? Какой в нытье смысл?» — задался вопросами Гоблин, говоря о людях, отвечающих бесконечным нытьем на вопрос о том, как у них дела.

Переводчик добавил, что те, кто постоянно жалуются на жизнь, только портят настроение окружающим. Он посоветовал таким людям заниматься делом, при этом стараясь изо всех сил и подходя к выполнению своих обязанностей ответственно.

Ранее Гоблин предрек распад интернета. По мнению блогера, всемирная сеть разделится на государственные образования, а за посещения страниц других государств будут наказывать.