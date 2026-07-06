Мать «Битцевского маньяка» получит квартиру в новостройке в Москве

Мать «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина, отбывающего пожизненное заключение в ИК «Полярная сова», получит квартиру в новостройке в Москве. Дело в том, что дом, в котором проживает пенсионерка, попал под реновацию. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила Kp.ru.

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— Дом, в котором когда-то жил Александр, попал в программу реновации, как и большинство соседних пятиэтажек. То есть совсем скоро мать Александра станет обладательницей «двушки» в новостройке, — говорится в материале.

По словам шурина Пичушкина, в семье это не обсуждается. Мужчина заявил, что не интересовался будущим переездом матери «Битцевского маньяка», так как квартира ему не принадлежит.

Теоретически переехать в новую квартиру может и сам Пичушкин. Это произойдет, если ему удастся выйти по УДО.

Ранее Пичушкину отказали в переводе в колонию поближе к Москве. Позднее его мать в разговоре с журналистами заявила, что у ее сына проблемы со здоровьем. По словам женщины, она не знает, «сколько он протянет».