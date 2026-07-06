Какими фразами можно остановить насильника

В современном мире стало больше насилия. По крайней мере такое ощущение вызывает просмотр новостей. То ли мы просто стали больше узнавать благодаря Интернету, то ли человечество переживает волну насилия (существование таких волн описывали некоторые криминологи).

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Но в любом случае, кажется, что мы стоим перед серьезным вызовом: как не утонуть в потоке информации о насилии, как не стать ни насильником, ни жертвой?

Об этом беседа обозревателя «МК», члена СПЧ с заведующим кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права имени В.Е. Эминова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессором, д.ю.н. Еленой АНТОНЯН. Полную версию разговора можно посмотреть в прямом эфире «МК».

- Елена Александровна, вся история человечества — это история насилия?

- Боюсь, что да. На самых ранних этапах развития человеческого общества насилие нередко становилось одним из способов выживания: люди боролись за территорию, ресурсы, безопасность своих общин. Позже оно стало использоваться как инструмент власти, принуждения, устрашения и контроля.

История человечества во многом представляет собой историю поиска способов ограничения и сдерживания насилия.

- Но представления о допустимости насилия в разные исторические эпохи существенно отличались.

- Верно. То, что сегодня воспринимается как грубое нарушение прав человека, еще несколько столетий назад могло считаться вполне естественным. Публичные казни, пытки при расследовании преступлений, насилие как элемент воспитания или поддержания общественного порядка долгое время воспринимались обществом как допустимая, а порой и необходимая практика.

Современное общество исходит из того, что никакие традиции, культурные особенности или обстоятельства не могут служить оправданием насилия. Тем не менее полностью искоренить его человечеству пока не удалось.

- Сегодня статистика насильственных преступлений очень противоречивая. На сайте ООН, где опубликована «карта насилия», приводятся крайне некорректные данные. В одной стране приводятся данные о количестве преступлений за 2025 год, в другой за 2021-й, в третьей — за 2012-й... В действительности стало ли насилия больше за последние годы в мире?

- Международные базы данных действительно формируются неравномерно: государства используют разные методики учета, неодинаково определяют составы преступлений, а сведения поступают с разной периодичностью. Поэтому прямое сравнение стран по абсолютным показателям далеко не всегда корректно.

Иногда рост преступлений означает не ухудшение ситуации, а снижение латентности: люди перестают молчать и начинают сообщать о насилии. Так что утверждать, что человечество стало больше прибегать к насилию, было бы неправильно. Скорее, изменились характер и формы насилия.

Сегодня насилие все чаще проявляется в виде психологического давления, эмоционального унижения, преследования, тотального контроля, манипулирования, изоляции человека от близких, экономического принуждения, шантажа и цифрового преследования. Его цель уже не столько причинить физическую боль, сколько подчинить волю человека, лишить его чувства безопасности, свободы выбора и возможности самостоятельно принимать решения. Цифровые технологии открыли для агрессоров совершенно новые возможности. Интернет позволяет практически мгновенно распространять унижающие фотографии и видеозаписи, создавать фейковые аккаунты, организовывать массовую травлю, рассылать угрозы, публиковать ложную информацию, использовать технологии дипфейков для дискредитации человека.

Яркий пример – подростковый кибербуллинг. Если раньше травля, как правило, заканчивалась после уроков, то сегодня цифровая среда сделала ее практически непрерывной. Оскорбления, угрозы, публикация фотографий и видеозаписей, создание унизительных чатов, распространение ложной информации могут продолжаться круглосуточно и охватывать огромную аудиторию.

Поэтому главный вывод состоит не в том, что насилия стало значительно больше, а в том, что оно стало более разнообразным и заметным для общества. Сегодня мы лучше умеем его выявлять, изучать и обсуждать, однако это одновременно означает, что государству и обществу приходится искать новые возможности предупреждения и защиты потенциальных жертв.

- Но вот откуда все это берется? Социальное неравенство? Стрессы? Алкоголизм?

- Безусловно, серьезное влияние оказывают социально-экономические проблемы. Безработица, бедность, чувство безысходности, стресс, отсутствие жизненных перспектив могут повышать уровень напряженности и агрессии. Однако бедность сама по себе не порождает преступность. Решающее значение имеет не только материальное положение, но и система ценностей человека: его воспитание, способность контролировать свои эмоции, а также социальная среда, в которой он находится.

Очень серьезным криминогенным фактором остаются зависимости (злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами).

Не менее важную роль играет культурная среда. К сожалению, в некоторых семьях и сегодня сохраняются установки, что силу можно использовать «для воспитания», «для наведения порядка» или «для подтверждения своего авторитета».

- Психиатры заявляют, что людей с психическими заболеваниями стало так много, как никогда раньше. Может, это еще одна из причин?

- Большинство людей, страдающих психическими расстройствами, не представляют опасности для окружающих и не совершают преступлений. Более того, исследования показывают, что такие люди гораздо чаще сами становятся жертвами насилия, чем его инициаторами.

- Раз уж вы заговорили о детях и подростках, приведу цифры из ежегодного доклада Генерального секретаря ООН. 2025 год стал рекордным по уровню насилия над несовершеннолетними за всю 30-летнюю историю наблюдений. В документе зафиксировано 38 558 случаев грубых нарушений прав детей, что привело к страданиям 24 174 ребенка в условиях вооруженных конфликтов.

- Эти цифры касаются лишь одной сферы – насилия в отношении детей в условиях вооруженных конфликтов. Если рассматривать проблему в целом, ее масштабы, безусловно, значительно шире.

Мы наблюдаем распространение культуры агрессии, романтизацию жестокости, снижение чувствительности к чужим страданиям. В цифровом пространстве насилие нередко превращается в элемент развлечения, способ привлечь внимание, набрать просмотры или самоутвердиться за счет унижения другого человека.

Для детей и подростков это особенно опасно. Именно поэтому сегодня задача общества заключается не только в наказании виновных. Не менее важно создавать безопасную среду для детей, своевременно выявлять первые признаки неблагополучия, развивать цифровую грамотность.

- Но при этом Интернет сам по себе не является «источником зла».

- Совершенно верно. Было бы большой ошибкой демонизировать интернет или цифровые технологии. Интернет может быть мощным инструментом защиты. Благодаря цифровым платформам люди быстрее получают психологическую и юридическую помощь, могут обратиться в правоохранительные органы, найти кризисные центры, сообщить о фактах насилия, объединиться для поддержки пострадавших. Во многих случаях именно социальные сети помогали привлечь внимание к проблемам, которые раньше годами оставались скрытыми.

- Опишите портрет среднестатистического насильника.

- В подавляющем большинстве случаев насильственные преступления совершают мужчины трудоспособного возраста, примерно от 25 до 45 лет.

Однако за последние годы сам образ агрессора заметно изменился. Современный насильник – это далеко не всегда маргинал, человек без определенного места жительства или ранее неоднократно судимый преступник. Все чаще мы обращаем внимание на феномен так называемого «социально адаптированного агрессора» - который внешне производит вполне благоприятное впечатление: имеет работу, семью, образование, пользуется уважением окружающих, но за этим благополучием могут скрываться систематический контроль над близкими, психологическое давление, угрозы, преследование, экономическое принуждение, цифровая слежка или другие формы насилия.

Сегодня мы все чаще говорим о «гибридном» насилии. Один и тот же человек может сочетать физическое, психологическое, экономическое и цифровое воздействие на жертву. Он уже не ограничивается применением силы, а стремится полностью контролировать жизнь другого человека: круг общения, финансы, переписку, передвижение, доступ к информации и даже его эмоциональное состояние, что является одной из причин, почему распознать современного агрессора стало значительно сложнее. Внешнее благополучие, высокий социальный статус или успешная карьера сами по себе не исключают склонности человека к насильственному поведению. Поэтому сегодня при оценке риска специалисты обращают внимание прежде всего не на социальный образ человека, а на его реальные модели поведения, отношение к окружающим, способы разрешения конфликтов и стремление доминировать любой ценой.

- То, что многие насильники сами когда-то росли в атмосфере жестокости, - миф?

- Нет, это не миф. Исследования это подтверждают. Но было бы ошибкой утверждать, что каждый насильник обязательно был жертвой насилия в детстве.

- И снова не могу не спросить про подростков. Мы за последнее время узнали о совершенно жутких случаях, когда подростки сожгли сверстника, когда девочка жестоко убила собственную мать и т. д. Они тоже жертвы?

- В каждом конкретном случае по разному.

Важно не смешивать два понятия: объяснение и оправдание. Тяжелое детство, буллинг или семейное неблагополучие помогают понять, как формировалась личность подростка, но ни в коем случае не оправдывают совершенное преступление и не снимают с него ответственности.

Я убеждена, что каждое тяжкое преступление, совершенное подростком, - это не только вопрос индивидуальной ответственности, но и сигнал обществу. Очень часто трагедия начинается задолго до самого преступления, когда взрослые не замечают первых признаков неблагополучия, считают травлю «обычным конфликтом», а просьбы ребенка о помощи остаются без внимания. Именно поэтому сегодня главная задача – научиться выявлять такие ситуации как можно раньше и вмешиваться до того, как произойдет непоправимое.

- Какие меры, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными для профилактики насилия?

- На мой взгляд, самое главное изменить отношение общества к насилию. Каждый человек должен понимать: насилие – это не «норма», не «семейное дело», не «способ воспитать» и не «эффективный способ решить конфликт», а это противоправное деяние, которое причиняет глубокий вред человеку и неизбежно влечет правовые последствия.

- Знаете ли вы какие то слова, фразы, движения, которые могли помочь человеку остановить насильника? Как себя вести, чтобы не стать жертвой?

- К сожалению, универсальной фразы, жеста или приема, который гарантированно остановит агрессора, не существует. Поведение насильника зависит от множества факторов: его эмоционального состояния, мотивов, степени агрессии, употребления алкоголя или наркотиков, а также конкретной ситуации. Поэтому любые советы должны учитывать прежде всего безопасность потенциальной жертвы. Главное правило – не победить агрессора, а сохранить жизнь и здоровье. Если есть возможность уйти, привлечь внимание окружающих, обратиться за помощью или вызвать полицию, именно это должно стать приоритетом. Попытки любой ценой «выиграть спор» или доказать свою правоту могут лишь усилить конфликт.

Если непосредственной угрозы жизни нет и человек готов к контакту, нередко помогает спокойный, уверенный тон. Агрессор часто рассчитывает либо на страх, либо на ответную агрессию. Поэтому короткие нейтральные фразы «Я не хочу конфликта», «Давайте спокойно поговорим», «Я вас услышал(а)» иногда позволяют снизить эмоциональное напряжение. Но важно понимать: это не универсальный прием, а лишь один из возможных способов деэскалации, который подходит далеко не в каждой ситуации. Не менее важно сохранять безопасную дистанцию, по возможности находиться ближе к людям, не позволять загнать себя в закрытое помещение или место, откуда трудно выйти. Если внутреннее чувство подсказывает, что ситуация становится опасной, лучше довериться этой оценке и как можно раньше уйти, а не ждать, пока конфликт перерастет в насилие.

Если вы столкнулись с насилием или реальной угрозой насилия, не оставайтесь с этой проблемой один на один. Обращение за помощью в полицию, к близким, психологам или в кризисные центры.

- А вы сами сталкивались с насилием?

- Да, сталкивалась. Более того, в одном из случаев я была официально признана потерпевшей. Это произошло много лет назад, когда на улице на меня напала группа молодых людей. Их целью было завладеть моей сумкой. К счастью, эта история закончилась без самых тяжелых последствий, но она позволила мне очень остро почувствовать, что испытывает человек, внезапно оказавшийся лицом к лицу с насилием. Наверное, именно поэтому криминология меня заинтересовала очень давно.

- Ее изучение дало вам ответ - возможен мир без насилия?

- Думаю, если отвечать абсолютно честно, то мир без насилия как абсолютная реальность вряд ли возможен. Однако это совсем не означает, что мы бессильны перед ним.