Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова добилась прекращения необоснованного уголовного дела против военного.

Как она указала в Telegram, в её аппарат поступило обращение от военнослужащего, который оспаривал обоснованность возбужденного в отношении него уголовного дела.

«Заявитель указал, что его привлечение к уголовной ответственности является необоснованным, поскольку он не уклонялся от военной службы, проходил лечение в госпитале и по заключению ВВК был признан временно негодным к военной службе», — пояснила ситуацию омбудсмен.

Лантратова отметила, что данное обращение было направлено в профильные ведомства. В результате рассмотрения дела и проведенной проверки следователь принял решение о прекращении уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее стало известно, что Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО с выплатами.