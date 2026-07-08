В России предложили ввести выплаты за пять лет брака

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России выплаты по пять тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за пять и 10 лет в браке соответственно. Депутат заявил об этом в беседе с ТАСС.

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Миронов обратил внимание, что в 20 российских регионах 8 июля, в День семьи, любви и верности, установлены выплаты за долгий брак — например, в 50-ю годовщину. По его мнению, властям «было бы правильнее» стимулировать молодые семьи, учитывая большое число разводов.

«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — сказал депутат.

Кроме того, он добавил, что необходимо проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 июня в России начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыла условия получения денежных средств.