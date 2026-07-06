В России предложили увеличить число оснований для выдворения мигрантов

В России предложили в два раза увеличить число оснований для выдворения мигрантов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на этой неделе будут рассмотрены законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики.

«Одним из них предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из нашей страны... Количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», — сообщил Володин.

Он подчеркнул, что это в два раза больше, чем сейчас.

В числе правонарушений, которые пополнят список — дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы Российской Федерации.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее в ходе заседания по миграционной политике заявил, что нужны меры в отношении мигрантов, чьи дети живут в России незаконно.