8 июля в Национальном центре "Россия" в Приморье впервые пройдет Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца". И это праздник для 11 пар, которые решили соединить свои сердца на масштабном празднике в День семьи, любви и верности .

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Свадьба-путешествие

Свадебный фестиваль во Владивостоке - словно две стороны одной медали. Первая сторона - главные "герои", молодожены, которые далее пойдут по жизни вместе, определяя семейные ценности и возможности для создания семейного очага. Вторая - городской праздник для всех. Для тех, кто еще только приглядывается друг к другу, и для тех, кто идет по жизни рука об руку не один десяток лет, сохраняя семейные ценности.

Сегодня дает о себе знать тренд: пары все чаще выбирают для свадебной церемонии не родной город, а другой регион России. Кто-то ратует за уникальность и оригинальность. Кто-то хочет совместить праздник с путешествием. Для кого-то важно желание сделать праздник по-настоящему личным.

Среди 11 пар молодоженов, которые станут виновниками такого масштабного праздника, есть представители Камчатского края, Иркутской, Ростовской и Тюменской областей, Калмыкии и Чувашии. И конечно приморцы из разных уголков края. Места и обстоятельства знакомств у влюбленных тоже разные. Кто-то узнал друг друга на курсах, кто-то - в соцсетях, на сайтах знакомств, в компании друзей, во время путешествий, соревнований и даже при чрезвычайной ситуации.

"Наши молодожены своим выбором показывают, что свою половинку можно найти в любой точке нашей страны. И сегодня любовные искорки все чаще вспыхивают в одном месте, далее роман развивается в другом (и расстояния чувствам - не помеха), а скрепляют семейные узы молодожены уже в третьем. И это своеобразный посыл всем и каждому, кто еще не нашел свою половинку, поскорее найти. Поэтому и мы и ждем на празднике всех горожан. Ведь площадка дает возможность не просто стать зрителем торжества, но и познакомиться", - считает директор ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич

Гуляет вся площадь

На праздничной площадке состоится свадебное шествие. Единовременная регистрация брака продолжится вальсом молодоженов и хороводом. Кстати, хоровод на свадьбе - это целый ритуал, наполненный глубоким смыслом. Он символизирует единство рода, бесконечность любви и соединение двух семей. И сейчас эту традицию свадебного обряда часто возрождают в стилизованных торжествах. Вот и Владивосток не отстает от истории, культуры и традиций. А еще все пары станут участниками старинного русского обряда - в символическом "заковывании" сердец молодоженов. Это придаст их любви крепость железа и жар кузнечного огня.

Будут работать тематические гастрономические площадки. Среди предложений - караваи и блины, пироги и медовые угощения. В общем, на фудкорте молодым и гостям подсластят праздничную атмосферу. Музыкальный рисунок свадебного фестиваля своими композициями и песнями создадут Люся Алексеенко и ЛюSea Band, группы "Море солнца" и "Всё ради денег". А в мгновенной фотобудке любой желающий сможет ощущение праздника поставить на режим "стоп-кадра" и потом еще долго отдаваться воспоминаниям.

Кстати, по статистическим данным за прошедший год ЗАГСы Владивостока зарегистрировали 5000 браков. Традиционно молодожены выбирали дату свадьбы на особенные, значимые и памятные дни. Особенно популярны среди будущих супругов даты с "зеркальными" числами. Есть уверенность, что и свадебный фестиваль станет в один ряд с этими датами.

А вот приморцы Александр Захаренко и Елизавета Гусева отправятся на свадебные торжества в Москву. Для них участие в таком мероприятии, как III Свадебный фестиваль, лучший способ наполнить праздник яркими впечатлениями и искренними эмоциями. В Первопрестольной более 100 пар со всей страны скажут заветное "Да!". Мечта о семье, доме, наполненном уютом и теплом, путешествиях станет реальной.

География (и место проживания, и место регистрации брака) в таких случаях - это уже некий пазл в отношениях, а не повод просто сделать красивый кадр. И, наверное, неспроста молодым все чаще задают вопрос не "Когда свадьба?", а "Где?".

Свадебный туризм

"Ребята, Анатолий Куренной и Ирина Мун, приехали во Владивосток из Ростова-на-Дону, но не как обычные туристы. Их планы гораздо шире - зарегистрировать брак в городе у моря. Участие в свадебном фестивале - это отличная возможность уйти от привычных шаблонов, совсем иное восприятие праздника. И Владивосток они выбрали потому, что влюблены в наш город.

Правда, до недавней поры это была любовь на расстоянии, всего лишь по рассказам и фотографиям. Но сейчас они знакомятся с городом и краем уже вживую - полет на вертолете, посещение острова Русский, прогулки по центру, морские экскурсии, гастрономическая палитра. И это станет настоящим дополнением торжественности события", - рассказывает Дмитрий Павлов, руководитель туркомпании, принимающей туристов во Владивостоке.

"Сегодня Приморье принимает туристов из разных уголков России и зарубежных стран. И как знать, может показательное место в одном ряду с экскурсионными турами, пляжным отдыхом, гастрономическими фестивалями, экстремальными активностями займет и свадебный туризм? У нас много романтических мест - красивая природа, море, яхты. И не только для свадебных торжеств, но и для признания в любви, предложения руки и сердца, проведения девичников и мальчишников и просто для романтического путешествий. И это новые возможности для организаторов событийных мероприятий, туркомпаний и самого региона", - считает министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Организаторами Свадебного фестиваля во Владивостоке выступают правительство Приморского края, Национальный центр "Россия" в Приморском крае и администрация города Владивостока.