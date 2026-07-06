Пулково перешёл на работу по согласованию из-за ограничений
Аэропорт Пулково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.
Ранее в аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля был временно ограничен приём и выпуск воздушных судов.