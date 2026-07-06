Возвращения обязательных штампов о браке в паспорт не будет

Возвращения к обязательным штампам о браке в паспорте не будет, в будущем более вероятен отказ от самих бумажных паспортов. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Я думаю, что возвращения к печатям в паспорте не будет. Скорее даже, раньше активно велись разговоры, сейчас сошли на нет, но возможно, к ним вернутся, что бумажные паспорта уйдут в прошлое, поэтому вместе с ними вообще все печати уйдут", - сказала Буцкая.

Она добавила, что тем не менее если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто не сможет ему это запретить.

При этом, считает депутат, штамп может быть "раскрытием информации о себе". "Чем меньше у нас различных печатей стоит в документах, которые мы все время куда-то представляем, тем лучше с точки зрения безопасности и сохранения персональных данных", - отметила политик.

По словам Буцкой, госорганы, которым нужна информация о браке граждан, и так имеют к ней доступ в реестровых записях. Поэтому возвращение к обязательным штампам стало бы "шагом назад", подчеркнула она.

С 2021 года отметки в паспортах РФ о браке и о наличии детей были переведены в разряд необязательных, их делают только по желанию граждан.