Новый ГОСТ на классическое пиво вступит в силу с 1 января

С 1 января 2027 года в России начнёт действовать обновлённый стандарт на классическое пиво, который охватит светлые, тёмные, пшеничные и безалкогольные сорта.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Уточняется, что положения ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия» допускают досрочное применение до наступления официальной даты ввода.

Согласно документу, пиво подразделяется на два основных типа: светлое и тёмное. По способу обработки продукт может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветлённым, нефильтрованным неосветлённым, а также обеспложенным методом холодной стерилизации. При этом стандарт не распространяется на специальное пиво.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что новый ГОСТ для готовых блюд, которые продают в торговых сетях, могут утвердить уже в ближайшие месяцы.