В российском регионе сварят 200 литров ухи на День рыбака

В воскресенье, 12 июля, во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака. Об этом говорится на сайте правительства Приморского края.

С 11:30 до 20:00 на набережной Спортивной гавани будет работать гастрономический городок, где жители и гости города смогут попробовать множество рыбных блюд. Среди них: омлет с неркой, паста с рыбой, пян-се, расстегаи с минтаем, блины с неркой и пирог с горбушей.

В полдень повара сварят 200 литров ухи, а в 16:30 — приготовят в 100-литровом казане картошку с минтаем.

Также в рамках праздника пройдут гастрономические мастер-классы по приготовлению хрустящей камбалы с картофелем и крабовым соусом, биточков из минтая с черным и белым рисом под огуречным соусом, пельменей с рыбой и еще десятков необычных блюд.

Ранее стало известно, что в Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов. Уссурийский залив прогрелся настолько, что к берегам региона подтянулись морские гиганты из тропиков. Раньше здесь попадались особи весом максимум 30-40 килограммов, а теперь рыбаки вылавливают тунцов длиной почти два метра и весом больше центнера. У рыбаков уходит более часа на то, чтобы просто достать улов из воды.