В Петербурге умерла искусствовед, возрождавшая Янтарную комнату

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Ирада Берг (Вовненко). Об этом сообщает в Telegram-канале комитет по культуре города.

В ведомстве выразили соболезнования близким женщины.

«Память о ней будет жить в сердцах коллег, друзей и всех, кто соприкасался с ее творчеством и добротой», — отметили в комитете.

С 2003 года Берг работала в музее-заповеднике «Царское Село», поучаствовала в проекте восстановления Янтарной комнаты.

Тогда же искусствовед начала проводить благотворительные детские балы в Екатерининском дворце, а в 2006-м выпустила первую детскую книгу «Волшебный калейдоскоп. Путешествие Петьки в страну Историю». С 2009 года Берг участвовала в деятельности Исаакиевского собора, а через четыре года возглавила его отдел внешних связей и культурных проектов. В 2015-м она стала также руководить выставочным отделом собора и отделом международного сотрудничества, потом взяла на себя обязанности директора. С этого же года Берг входила в Союз писателей города.